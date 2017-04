E reja martohet me plakun 68-vjeçar, tre muaj pas dasmës merr një lajm shokues!

Ndonjëherë njerëzit bëjnë çmenduri vetëm për të dalë e për të shpëtuar nga gjendja e vështirë ekonomike në të cilën ndodhen herë pas here. Një gjë e tillë ka ndodhur edhe me këtë vajzë, e cila vendosu të martohej me një burrë 68-vjeçar, pasi kishte kaluar një jetë të vështirë e plot me vuajte.

Pas tre muaj martesë ajo mësoi të vërtetën shokuese të jetës së saj: kishte lidhur kurorë me gjyshin e saj biologjik. Protagoniste e kësaj historie është një 24- vjeçare me origjinë nga Jacksonville, e cila kishte lënë pas dy martesa të dështuara dhe kishte pasur një raport të vështirë me familjen e origjinës.

Një histori e ngjashme edhe ajo e 68- vjeçarit, i cili ishte mbajtur larg nga djali i tij, pasi partnerja e tij e parë ishte larguar me të voglin, ishte martuar sërish dhe kishte pasur fëmijë të tjerë, para se të divorcohej sërish.

E reja dhe i moshuari u njohën në një sajt takimesh online, ku pasi u takuan dhe u lidhën, vendosën të martoheshin me njeri tjetrin.

Pas tre muajsh, u zbulua surpriza e hidhur, teksa vajza po shikonte disa fotografi të vjetra të bashkëshortit të saj, ku ai shihej me djalin e parë, të cilin i moshuari nuk e kishte takuar më. Ai fëmijë ishte babai i 24- vjeçares.

Vetëm pas martesës ata zbuluan se ishin gjysh e mbesë, por pavarësisht kësaj për momentin nuk kanë ndërmend që të ndahen