Edhe një qytet në Maqedoni kërkon referendum për hapjen ose jo të xeheroreve

Pas Gjevgjelisë edhe Vallandova përgatitet për referendum. Iniciativa qytetare “Shpëtim për Vallandovën” ka dorëzuar kërkesë me shkrim deri te komuna për caktim të referendumit për hapjen ose jo të xeherores në rajonin e Kazandollit, transmeton Gazeta Express.

Iniciativa qytetare “Shpëtim për Vallandovën” fton për tubim publik në qendrën e qytetit. Siç thonë nga iniciativa qëllimi i tubimit është që të tregohet shqetësimi për pasojat e hapjes së mundshme të xeherores në afërsi të Vallandovës, njofton Portalb.

Nga “Shpëtim për Vallandovën” kërkojnë seancë publike me prezencë të qytetarëve dhe me pikë të vetme të rendit, caktimi i referendumit nëpërmjet së cilit njerëzit do të tregojnë mendimin e tyre