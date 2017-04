Grupi i nxënësve nga shkolla e mesme, fjalë prekëse për vdekjen tragjike të 3 vjeçares në Çair

Nje dege u thye dhe nga ajo nje zog me nuk egziston, krahet e saj me nuk do te kerkojne fluturimin. Arsye plot nga ngjarjet qe kapluan diten e te Martes. Buzqeshja qe beri te ndaloj dhe te kujtohet vetem ne fotografi si kujtim. Nje drite qe filloi dal ngadale te ndizet dhe pernjehere ajo u shuaa. Paraja ka rene ne nivel ku dituria paguhet, krimi mbetet i papaguar, kurse gjaku i femijes do mbetet i thare ne dheun e shume femijeve te pafajshem ku do ujiten vetem me lotet e nenave dhe me pika shiu. Mjaft gjak eshte derdhur nga mosdituria juaj, nga mosvetedija, kujdesi, MJAFT ME nuk kerkojm asgje me shume se vetem kujdes, se nga ajo nje shpirt i nje NENE do te digjet kurse zjari i mallengjimit per te asnjeherE nuk do te shuhet. Nje ENGJULL nuk vdes ajo jeton por ne nje vend shum larg nga ne, andaj kerkojme vetem nje pike te vogel kujdesi dhe shpirtrat e vogelusheve tane mos te miren, se jan PRINDERIT ata qe do te vuajne me shume. Shume njerez paguajn denim nga mosberja e krimit, por ato qe ben krim qfare do te PAGUAJN…? Duke mar paraysh se dhe shum ngjarje tjera kane kapluar ditet e sotme, ku nje nder rastet ka qene edhe Almiri i vogel qe u shkel jo nga pakujdesia,padituria, por nga EGOIZMI e cila ka pushtuar shume shpirtra te njerzve dhe ka mundsuar qe nga ajo te varen shum jeta.Pra qeshte EGOIZMi?? Nje mallkim qe mer jete, apo nje oksigjen qe mundson te jetosh.

NGUSHLLIMET ME TE PERZEMERTA FAMILJES LUTFIU

Punuar nga nxeneset e vitit te 2 te shkolles se mesme juridike “Arseni Jovkov”

1.Albina Plakaj

2.Azra Halimi

3.Sara Ramani

4.Bedie XHelili