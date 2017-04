Instagram vjen me një të re

Duke filluar nga kjo javë, ju mund t’i ruani gjërat në një koleksion privat.

Shtypni dhe mbani për pak sekonda postimin të cilin doni ta ruani, i cili është i rrumbullakuar me ngjyrë të kuqe siç mund ta shihni më poshtë, ajo do të bëhet e zezë dhe automatikisht do të ruhet në “save posts” që mund t’i shihni vetëm ju.

Kjo veçori e re e Instagramit ka ardhur për një arsye. Nëse nuk dëshironi të bëni “like” por doni ta shihni përsëri një fotografi, atëherë vetëm e ruani në këtë mënyrë, dhe kur dëshironi përsëri ta largoni atëherë e shtypni përsëri të njëjtin buton.