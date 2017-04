Ish-Kryeministri Berisha dënon sulmin në Suedi: Akt barbar, ngushëllime familjeve të viktimave

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka dënuar sulmin terrorist që goditi sot Suedinë, ku 4 persona mbetën të vdekur dhe 15 të tjerë u plagosën.

Në një status në Facebook, Berisha ka shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave.

Një kamion hyri në një rrugë të populluar në Stokholm duke përplasur këmbësorët.

Statusi në Facebook i ish-Kryeministrit Sali Berisha:

Nje akt i shemtuar terrorist goditi sot Stokholmin!

Te dashur miq, sot Stokholmi perjetoi nje akt barbar terrorist ne nje nga rruget e tij, ne te cilin me kamion u vrane 4 dhe u plagosen 15 qytetare. Duke denuar me ashpersine me te madhe kete akt mizor, shprehim ngushellimet me te sinqerta familjeve te viktimave dhe autoriteteve suedeze dhe urojme sherim te shpejte te plagosurve!