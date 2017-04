Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) President Gjorge Ivanov and EU enlargement commissioner give a press conference on September 4, 2012 after their talks at EU headquarters in Brussels. Macedonia was granted EU candidate status in 2005, but the start of the accession talks has been blocked ever since by Greece due to the name row. Athens and Skopje have been at loggerheads over the right to the name Macedonia since the former Yugoslav republic proclaimed independence in 1991, as a northern Greek province has the same name. AFP PHOTO / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/GettyImages)

Ivanov: Hungaria është mik i vërtetë i Maqedonisë Hungaria është mik i vërtetë i Maqedonisë. Kemi marrëdhënie të shkëlqyera politike dhe mes dy vendeve nuk ka çështje të hapura, vlerësoi presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov në intervistën për televizionin shtetëror hungarez MTVA. "Kur ka qenë Hungaria kryesuese me Bashkimin Evropian, ajo krijoi një rreth më të gjerë të miqve, mbështetës të Maqedonisë. Dhe këtë ne nuk do ta harrojmë asnjëherë, sepse atëherë kemi pasur se kush ta thotë zërin tonë në Bruksel. Ne jemi kohë të gjatë kandidatë, nga viti 2005, jemi kandidat për anëtarë të Bashkimit Evropian, ndërsa nga viti 2009, kemi marrë tetë rekomandime dhe raporte pozitive, por për shkak të bllokadës nga fqinji ynë jugor, Maqedonia, qëndron në vend. Maqedonia, pas Sllovenisë është e para nga Ballkani që ka nënshkruar Marrëveshjen e stabilizim-asociimit që në vitin 2001, ndërsa tashmë të gjitha anëtaret e tjera, që kanë qenë shumë prapa Maqedonisë kanë ecur përpara. Presidenti i Maqedonisë në intervistë i shpreh mirënjohje Hungarisë, sidomos kryeministrit Viktor Orban për mbështetjen që ia ka dhënë Maqedonisë gjatë krizës së refugjatëve.

