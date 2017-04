Izet Mexhiti nuk do të garojë për kryetar komune në zgjedhjet e ardhshme lokale (Foto)

Kryetari aktual i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, përmes një postimi në Facebook ka njoftuar qytetarët dhe votuesit e tij se nuk do të jetë kandidatë për kryetarë të ardhshëm në Komunën e Çairit. Ai ka falënderuar kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti dhe votuesit për besimin që ia kanë dhënë gjatë mandateve që ai ka qeverisur me Komunën e Çairit dhe thekson se është koha që t’u jepet mundësia gjeneratave të reja të udhëheqin me përgjegjësi, dije dhe aftësi, njofton Telegrafi Maqedoni.

Më poshtë e keni të plotë shkrimin e Izet Mexhitit./Telegrafi/