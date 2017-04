Ja si falsifikohen këpucët Adidas, Nike dhe Puma në Kosovë, zbulohet punishtja

Dogana e Kosovës mbrëmë ka organizuar një aksion i cili ka rezultuar në zbulimin e një punishteje për falsifikimin e këpucëve sportive. Pas marrjes së informacionit se në një ambient janë duke u prodhuar këpucë sportive të markave tregtare “Adidas” dhe “Nike“, njësitë e doganës kanë organizuar bastisjen e tij.

Pasi e kanë zbuluar në komunën e Skenderajt, kanë hasur në sasi të konsiderueshme të mallrave, si këpucë sportive të llojit të ndryshëm, ndër to dhe të markave tregtare të mbrojtura, disa nga ato me etiketa me mbishkrim “ Made in Vietnam”, etiketa të llojit të ndryshëm të mbathjeve sportive, fytyra të mbathjeve sportive, makina për shtypjen e markave tregtare etj.

Dogana ka konfiskuar:

1. Makinat për qepje

2. Makinat për shtypjen e etiketave

3. Këpucë sportive dhe pjesët e tyre të llojeve:

a. Nike

b. Adidas

c. Puma

d. Reebok

e. Moster etj.

Të gjitha produket dhe pajisjet janë konfiskuar dhe ka nisur hetimi

Dogana e Kosovës fton qytetarët që të njoftojnë në telefonin me nr. 0800 50 095 nëse hasin apo shohin keqpërdorime dhe kontrabandë./Gazetaexpress