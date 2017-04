Jo Lugë Metali për Mjaltin? Disa të Vërteta të Panjohura

Këtë ndoshta nuk e dinit, por ka ekspertë që besojnë se disa enzima mirëbërëse tek mjalti shkatërrohen nga kontakti me bakrin dhe hekurin, madje këto metale mund të prodhojnë edhe disa kripëra toksike. Ndaj ata janë kundër përdorimit të lugëve metalike në mjaltë për të shmangur ndryshimin e shijes apo transferimin e substancave të padëshiruara metalike. Ky paralajmërim i beftë ngjall habi për vetë faktin se shumica e bletërritësve përdorin mjete inoksi, që do të thotë se kontakti minimal mes mjaltit dhe lugëve metalike ka shumë pak gjasa të shkaktojë probleme. Mjetet metalike të përftimit të mjaltit nga bletërritësit janë të inoksiduara prandaj problemi nuk ekziston në prodhim. Të gjithë mund të biem dakord se lugët e drurit janë më të mirat në kuzhinë, por ngrënia e mjaltit me një lugë inoksi, porcelani, qeramike apo plastike nuk duhet t’ju shqetësojë. Megjithatë, jo të gjitha mjetet e kuzhinës janë inoksi ndaj nëse në etiketën e tyre nuk lexohet një gjë e tillë, atëherë më mirë mos e përdorni për mjaltin. Edhe nëse keni lugë ose pirunj, sipërfaqja e metaltë e të cilave ka çarje dhe gërvishjte, këto nuk duhet t’i përdorni për mjaltin, madje për asnjë ushqim tjetër. Të vetmet metale të cilët nuk kanë asnjë lloj problemi me mjaltin janë ari dhe argjendi i pastër, por është jonormale të pretendojmë përdorimin e tyre në kuzhinë. Ajo që duhet të dini është që pjesa e pasme e dorezës së lugëve, pirunjve dhe thikave tuaja të shkruajë ‘Stainless Steel’, që tregon se metali i përdorur është material inoksi. Një tjetër aspekt i rëndësishëm ndaj të cilit duhet të tregojmë kujdes është mënyra se si duhet ruajtur mjalti. Mjalti duhet ruajtur në kavanozë qelqi të mbyllur mirë ose plastikë të një cilësie të lartë. Kavanozët duhen mbajtur në një vend të errët dhe larg dritës së diellit. Moti i ftohtë dhe ruajtja në kushte frigoriferike mund ta kristalizojë dhe forcojë mjaltin, rrjedhimisht duke shkaktuar humbjen e shijes dhe errësimit të ngjyrës me kalimin e kohës. Klima e ngrohtë dhe kushtet e ambientit ku e ruani mjaltin mund të kenë ndikim të ndjeshëm në ngjyrën e tij. Mjalti mund të marrë një ngjyrë më të errët dhe mund të bëhet më i hollë, duke u rikthyer në gjendjen fillestare të lëngut. Mjalti që forcohet mund të kthehet në gjendjen e mëparshme duke e futur në një enë me ujë të ngrohtë duke zbatuar procesin e banjomarisë por duhet të siguroheni që temperatura e ujit të mos i kalojë 35-37 Gradë Celsius. Parimisht, mjalti duhet ngrohur që të zbutet dhe ftohur që të trashet. Një tjetër këshillë që AgroWeb.org dëshiron të ndajë me ju ka të bëjë me ruajtjen e mjaltit në dritare, pranë sobës ose në raftet sipër vendit të gatimit, për faktin se temperaturat e larta e zhveshin mjaltin nga shija karakteristike. Kristalizimi i mjaltit është një proçes natyral dhe nuk ka ndikim në cilësinë e mjaltit. Ai vazhdon të jetë i ngrënshëm. Mjalti me bazë nga disa lule ka tendencën të kristalizohet më shpejt se mjalti i gështenjës apo i disa luleve të tjera. Disa konsumatorë madje e preferojnë mjaltin të kristalizuar apo të ngurtë pasi është më e lehtë që të lyejë bukën apo biskotat. Mjalti i akacias kristalizohet ngadalë për pothuajse tre vjet sepse ka një nivel të lartë fruktoze, ndërsa mjalti i lules së diellit kristalizohet në 20 ditë. Mënyrat për shijimin e mjaltit janë shkrirja në gojë, ose në ujë. Mos harroni që mjalti humbet vlerat mjekësore në temperatura që arrijnë 42 °C, ndaj mos e tresni në pije të nxehta.