Ju e zgjodhët »Si e Prishtinës!«

Argeta për here të pare krijon shije sipas zgjedhjes tuaj dhe sipas frymëzimit që kemi marrë nga qytetet e bukura kosovare.

Votimi ka përfunduar, dhe tani dihet shija e re e Argetës nga Kosova! Më së shumti vota ka fituar shija »Si e Prishtinës!«, e cila do të jetë në rafte qysh para fundit të vitit.

Ju e doni atë me së shumti, si një kafshatë e shijshme që ju çon në pjesën me qëndrore të Kosovës, në qytetin që ju mirëpret më gjithë plotnin e tij, me t’u lëshuar nga Autostrada e Veternikut. Mikpritëse e tërheqëse, dritat e natës e ndriçojnë panoramën magjepsëse të Prishtinës. Ecja përplot ngazëllime e risi nëpër shëtitoren e qendrës mes njerëzish dashamirës të bën të ndihesh sikur je në shtëpi. Makiatoja e preferuar nuk të ka shijuar kurrë kaq sa pranë monumentit NEWBORN. Të vjen t’i zhytesh në hire, ndërsa shëtit përgjatë Bulevardit Bill Clinton dhe shumë dyqaneve tradicionale. Shitësit miqësorë të ofrojnë ta provosh suxhukun e mirënjohur me shijet e shumta.

