Kërpudhat i gjeni në çdo market, krahas produkteve ushqimore të freskëta, por ato nuk janë as frut as perime. Pavarësisht kësaj, vlerat e kërpudhave janë të mëdha, jo vetëm në aspektin ushqimor. Kërpudhat zakonisht konsumohen të freskëta, por a e dinit se edhe kërpudhat e thata janë një zgjedhje e shkëlqyer?

Kërpudhat e thata janë plot shije, të përballueshme në çmim dhe me leverdi. Shija e tyre është e përqendruar dhe intensive. Si në rastin e kërpudhave të freskëta, ato të thatat mund të përdoren në çdo gatim, duke nisur nga supat deri perimet e kavërdisura. Në Shqipëri, kërpudhat e thata janë një specialitet i Veriut të Shqipërisë dhe përgatiten në formën e zahireve sidomos në Malësinë e Madhe, Pukë dhe në Malësitë e Hasit.

Kërpudhat përmbajnë pak karbohidrate por shumë fibër. Ato janë një burim i mirë i vitaminës B, hekurit dhe seleniumit. Kërpudhat përmbajnë pak sodium, por shumë kalium. Në 10 gramë kërpudha gjendet më shumë kalium se në një banane. Për më tepër, ato nuk kanë yndyrë dhe as kolesterol.

Kërpudhat kanë një nivel të lartë antioksidantësh në krahasim me specat jeshilë dhe kungujt e njomë. Janë një zgjedhje e zgjuar dhe e leverdishme në gatimet e shpejta, gjë që i bën ato një domosdoshmëri krahas erëzave që përdorni çdo ditë. Uji luan një rol të rëndësishëm në peshën e një kërpudhe, ndaj varianti i saj i thatë ofron një shije dhe aromë më të përqendruar.

Kërpudhat e thata mund t’i piqni në furrë për 15-20 minuta dhe vendosini më pas në një mikser duke i bërë pluhur.

Ruajtja dhe përdorimi

Kërpudhat e thata duhen ruajtur në një vend të errët dhe të thatë, ose tek zona e ngrirjes në frigorifer. Për t’i përdorur, duhet t’i shpërlani me ujë fillimisht dhe më pas t’i hidhni në një enë duke i mbuluar me ujë të ngrohtë për 20 minuta deri sa të zbuten. Pasi të kenë përftuar lagështinë e nevojshme, kullojini dhe thajini me një napë të pastër.

Lëngun e mbetur ruajeni dhe përdoreni në gatim. Ky nektar i mirëfilltë mund të përdoret në salca, supa, oriz apo makarona.

Si t’i gatuani kërpudhat e thata

Supa – Lëngun e përshkruar më sipër dhe kërpudhat mund t’i përdorni jo vetëm për supë kërpudhash, por edhe për supa të tjera, ku do të triumfojë aroma dhe shija karakteristike e kërpudhave. Këto të fundit kombinohen mirë me gështenjat.

Salcat – Salcat kremoze kombinohen mirë me kërpudhat. Shija e salcave me bazë kërpudhash sugjerohet për tu përdorur në gatimet me pulë, salmon ose mish derri.

Orizi dhe makaronat – Kërpudhat e njoma ose ato të thata rekomandohen të përdoren edhe në gatimin e orizit apo makaronave dhe salcave përkatëse.

Omletë – Ato mund të përdoren edhe për gatimin e omletës, vezës së skuqur apo të zier. Sekreti në gatimin e mirë të kërpudhave qëndron tek njomja dhe tharja e tyre përpara gatimit.