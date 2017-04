Kryetari i partise turke në Maqedoni, Beycan uron presidentin Erdogan

“I uroj të gjithë qytetarët të vendit demokratik Turqisë, të cilët dhanë vendim të rëndësishëm për të ardhmen e Turqisë. Populli turk me rezultatin e referendumit treguan se në Turqi ekziston demokraci e vërtetë. Plotësisht besojmë se në të ardhmen këta njerëz do të bashkohen në mënyrë të vendosur dhe për të ndihmuar ndërtimin e një Turqie më të fuqishme. Turqi e fuqishme, do të thotë Ballkan i fuqishëm. Kjo gjithashtu do të thotë që turqit që jetojnë jashtë Turqisë të jenë më të fortë “, vuri në dukje Iljas në deklaratën me shkrim.