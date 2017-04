Kuvendi nuk punon deri të martën – (VIDEO)

Pas tre javë debati intensiv në Kuvend, me qarkullimin e temave të njëjta në foltore, deputetët të enjten e vetëshpallën ditë pushimi. Në prag të festës së Pashkëve, gjatë ditës nuk ka vazhdim të seancës konstituive dhe nuk do të ketë deri të martën. Megjithatë nga LSDM-ja tashmë disa ditë vazhdojnë të premtojnë të njëjtën gjë, zhbllokimin e procesit për zgjedhjen e kryetarit të ri të institucionit ligjvënës dhe votimin e Qeverisë së re. Sipas tyre, shumica e re deri tani është sjellë në mënyrë të arsyeshme kurse askush nuk do të mund të pengojë hapin e ardhshëm të tyre, si grup i koordinuar prej 67 deputetësh.

“Kemi edhe plan dhe strategji dhe në një kohë shumë të shkurtër, shumica në Kuvend do ta marrë përgjegjësinë dhe detyrimin edhe për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit edhe për zgjedhjen e Qeverisë së re reformuese dhe vlerësojmë se kjo është gjëja më e mirë edhe për qytetarët. Planin nuk mund ta bëjmë publik në këtë moment, në interest ë të gjithë qytetarëve por ajo që ne do të bëjmë është në ëprputhje me Kushtetutën, me rregullativën ligjore dhe rregulloren e Kuvendit – deklaroi Lupço Nikollovski, LSDM, transmeton Televizioni Koha.

Partia e Gruevskit kërkon zgjedhje të reja, alternativë kjo e hedhur poshtë nga të gjithë partitë tjera parlamentare. Për tre javë rresht, deputetët nuk arritën të votojnë për Komisionin për Zgjedhje dhe Emërime dhe për Kryetarin e ri të Kuvendit, pika të cilat shumë pak kanë qenë temë debati. Kryefjalë e debatit ka qenë e ashtuquajtura “platformë e Tiranës”, formimi i Qeverisë së re, akuzat për krim të organizuar mes palëve dhe tema tërësisht dytësore për seancën. Lista e deputetëve të paraqitur për fjalime edhe më tej mbetet e gjatë kurse nuk kanë pasur fund replikat dhe kundër-replikat, kryesisht mes deputetëve të VMRO-DPMNE-së të cilët nuk e mohojnë se kjo është një strategji për pengimin e vazhdimit të seancës. Poashtu është bërë e ditur se gjatë festave nuk do të ketë protesta kundër platformës së partove shqiptare. /Tv Koha/