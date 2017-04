LAJM I FUNDIT/ Tronditet Vlora, vritet me 15 plumba kallashnikovi Elidon Mehmeti (FOTO)

Vlora eshte tronditur sot ne mbremje nga nje vrasje me arme zjarri.Sipas informacioneve te fundit viktima eshte Elidon Mehmeti 40 vjeç.

Ai u vra brenda makinës së tij tip Ford me targa AA 709 HM.Sipas informacioneve paraprake, viktima u qëllua me kallashnikov me 15 plumba nga person/a të panjohur.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilët kanë rrethuar zonën ku ndodhi krimi. Grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur shkaqet dhe për të identifikuar autorin.