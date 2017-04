LAJMI I FUNDIT :Vetura e Ziadin Selës përplaset me një kamion në Shkup?

Kryetari i Komunës së Strugës dhe kreu i Lëvizjes për Reforma – PDSH, Ziadin Sela ka pësuar aksident sonte në Shkup. Siç shkruan “Nova Makedonija”, ai me veturën e tipit “Volcfagen” me regjistrim të Strugës në rrugën “Skupi” është përplasur me një kamion, transmeton Tv Koha