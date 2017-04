LSDM: Qytetarët dhe shteti janë peng i udhëheqësisë së VMRO-DPMNE-së

“I dimë obligimet tona dhe së shpejti do ta realizojmë vullnetin e shumicës së qytetarëve, në momentin e duhur, kur të vendosim se nuk do t’u shkaktojë dëm qytetarëve dhe shtetit, Republika e Maqedonisë do ta ketë kryetarin e ri të Kuvendit dhe Qeverinë e re reformiste”, thuhet në kumtesë.

Sipas LSDM-së, qytetarët dhe shteti janë peng i udhëheqësisë së VMRO-DPMNE-së, e cila i bllokon proceset demokratike dhe dëshiron të shkaktojë tensione dhe dhunë.