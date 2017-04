Lumi Shkumbin, i mbytur nga mbeturinat (VIDEO)

Mbeturina nga më të ndryshme, dru, teknik e bardhë dhe mobilie, kjo është pamja e lumit Shkumbim në pjesën e poshtme të qytetit të Tetovës. Përveç pamjes së keqe dhe erës së keqe, banorët druajnë nga përsëritja e përmbytjeve të vitit 2015, kur si pasojë e mos pastrimit si duhet të shtratit, uji dhe rëra përfunduan nëpër shtëpitë e tyre. Ata ankohen se edhe përkundër informimit të autoriteteve, pastrimi i shtratit bëhet vetëm sipërfaqësisht.

Ajo pjesë e lumit është pastruar dy herë në mënyrë sipërfaqësore por fatkeqësia qëndron aty se edhe sot e kësaj ditë vazhdohet që të hidhen mbeturina me çka e ngushton edhe shtratin e lumit . apelojmë të komuna që ajo pjesë e shtratit të lumit të pastrohet në vazhdimësi dhe mundësisht ajo pjesë të futet në shtrat – thotë Artan Etemi, banor i lagjes Dardania.

Nga komune Tetovës janë arsyetuar se shtrati i lumit Shkumbin pastrohet rregullisht, por mbeturinat përfundojnë në lum si pasojë e disa banorëve të pandërgjegjshëm.

Mund të them se lumi Shkumbin vjet është pastruar dy herë, por edhe sivjet do të vazhdojmë me pastrimin e shtretërve të lumenjve aty ku kemi nevojë . Kurse edhe për rregullimin e shtratit të lumit na kemi projekt nga mulliri deri tek Ura poshtë, ndërsa për pjesën e poshtme kemi dërguar për ta realizuar edhe nënë rrugën industriale – thotë Hysein Demiri nga komuna Tetovës.

Shtrati i lumit Shkumbin në Tetovë, vazhdon të jetë “kontejner” mbeturinash, dhe në të, jo rrallë mund të shihni aparaturë kuzhine, mobile, kafshë të ngordhura dhe pemë të prera, gjë që vjen nga mungesa e kontrolleve të vazhdueshme të inspektoratit të ekologjisë në kuadër të Ndërmarrjes Publike Komunale.