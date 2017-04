Maqedonia shënon rënie në shkallën e demokracisë – (VIDEO)

Maqedonia ka shënuar rënie nga viti i kaluar në shkallën e demokracisë, vlerëson raporti i fundit i Freedoom Hause. Organizata për të drejtat e njeriut me seli në Shtetet e Bashkuara në kuadër të projketit “Vendet në tranzicion” ka bërë një studim mbi demokracinë e 29 vendeve ish-komuniste nga Evropa. Në vlerësimin nga 1 deri në 7, ku nota 1 është shkalla më e lartë ndërsa 7 më e ulët, Maqedonia u vlerësua me notën 4.29. Vitin e kaluar Maqedonia kishte notën 4.43. Vlerësimi bëhet në bazë të disa kategorive përfshirë këtu mediat e pavarura, sektorin civil, procesin zgjedhor, nivelin e korrupsionit, gjyqësinë e kështu me radhë. Profesori universitar bashkim Selmani thotë se më problem në këtë drejtim është shkalla e lartë e korupsionit, njofton Televizioni Koha.

Sipas Fredom House, ankesat nacionaliste mund të kthehen edhe një herë në monedhën më të fuqishme për udhëheqësit dhe partitë e rrezikuara, e kjo, vazhdon raporti, mund të nxisë rrezikun e luftës në Europë, duke përmendur këtu zhvillimet në Ukrainë, tensionet në rritje mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe shtimin mosmarrëveshjeve ndëretnike si pjesë e krizës politike në Maqedoni. /Tv Koha/