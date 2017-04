Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare z.Menduh Thaçi realizoi bisedë telefonike me z.Ilir Meta, Presidentin e porsazgjedhur të shtetit Shqiptar.

Zoti Thaçi e uroi Zotin Ilir Meta me rastin e zgjedhjes në postin e Presidentit të Shqipërisë dhe shprehu besimin se Presidenti Meta do të kontribuojë në avancimin e standardeve demokratike si dhe do të promovojë politika të mirëkuptimit dhe dialogut jo vetëm brenda Republikës së Shqipërisë, por edhe në trojet tjera ku jetojnë shqiptarët.