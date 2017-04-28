Meta President, ja urimi i veçantë i Ramush Haradinaj

Ka ardhur edhe urimi i parë nga jashtë Shqipërisë për Ilir Metën, pas zgjedhjes si President i Shqipërisë.
Është kreu i AAK-së dhe ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj që ka uruar Metën, si miq të afërt që janë.
Ja çfarë shkruan Haradinaj:
I DASHUR ILIR,
URIMET MË TË MIRA PËR ZGJEDHJEN TUAJ PRESIDENT I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË! JAM I BINDUR SE JU DO TË PUNONI ME PËRKUSHTIM NË ZHVILLIMIN DHE AVANSIMIN E SHQIPËRISË SI DHE NË MBROJTJEN E INTERESAVE SHTETËRORE, POR EDHE KOMBËTARE TË SHQIPTARËVE KUDO QË JANË.
MBETEM ME SHPRESË POASHTU SE ZGJEDHJA E JUAJ, DO TË KONTRIBUOJË EDHE NË FORCIMIN E MARRËDHËNIEVE NDËRMJET KOSOVËS DHE SHQIPËRISË!
POASHTU SHPREH MIRËNJOHJEN TIME PËR PUNËN E SHKËLQYER TË PRESIDENTIT NISHANI!