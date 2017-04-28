Home / Lajme / Rajon / Meta President, ja urimi i veçantë i Ramush Haradinaj

Meta President, ja urimi i veçantë i Ramush Haradinaj

28/04/2017 Rajon

Ka ardhur edhe urimi i parë nga jashtë Shqipërisë për Ilir Metën, pas zgjedhjes si President i Shqipërisë.

Është kreu i AAK-së dhe ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj që ka uruar Metën, si miq të afërt që janë.

Ja çfarë shkruan Haradinaj:

I DASHUR ILIR,

URIMET MË TË MIRA PËR ZGJEDHJEN TUAJ PRESIDENT I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË! JAM I BINDUR SE JU DO TË PUNONI ME PËRKUSHTIM NË ZHVILLIMIN DHE AVANSIMIN E SHQIPËRISË SI DHE NË MBROJTJEN E INTERESAVE SHTETËRORE, POR EDHE KOMBËTARE TË SHQIPTARËVE KUDO QË JANË.

MBETEM ME SHPRESË POASHTU SE ZGJEDHJA E JUAJ, DO TË KONTRIBUOJË EDHE NË FORCIMIN E MARRËDHËNIEVE NDËRMJET KOSOVËS DHE SHQIPËRISË!

POASHTU SHPREH MIRËNJOHJEN TIME PËR PUNËN E SHKËLQYER TË PRESIDENTIT NISHANI!

Gjithashtu lexo

Ilir Meta, president i ri i Shqipërisë (VIDEO)

Gjatë seancës së sotme të Parlamentit të Shqipërisë të thirrur për të zgjedhur presidentn e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

| Designed by Just5 Studio
© Copyright 2017, Tv Koha. Të gjitha drejtat e përmbajtura.