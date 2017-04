Milloshoski kundër zbardhjes së rastit “Monstra”

“Qëllimi i PSP-së/LSDM-së për “Qeveri të re reformuese” është që përpara Pashkëve në mënyrë të dhunshme të zgjidhet kryetari i Kuvendit, ndërkaq në Qershor të ngritën mbi 20 akuza të pabaza kundër kundër anëtarëve të VMRO-DPMNE-së të cilët i zbardhin politikat e dëmshme të Zaevit.

Deri në fund të vitit do të duhet që PSP të gjejë “gjykatës të pavarur” të cilët do t’i lirojnë të akuzuarit e rastit “Monstra” dhe “Lagjja e Trimave”, ndërkaq për atë Zaev do të lirohet nga akuza në lëndën “Ryshfeti”.

Por, nuk do të ju kalojë”, shkruan deputeti i VMRO-DPMNE-së, Antonio Milloshoski, i cili së fundmi është nën hetim të Prokurorisë Speciale për pronën e tij, njofton Portalb.mk.