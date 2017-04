Mjeku Oz, përkundër kërcënimeve nga kompanitë farmaceutike, zbulon recetën për humbje të shpejtë në peshë

Humbja e kilogramëve shtesë nuk është aspak proces i lehtë, e njerëzit që dikur e kanë filluar këtë proces e dinë sa mund nevojitet. Për fat të mirë ekziston një ilaç, që mundet t’ju ndihmojë në secilën kohë, ditë e natë.

Nuk besoni se diçka e tillë ekziston? Atëherë detyrimisht lexojeni këtë tekst. Mjeku Oz e ka përpiluar recetën që në mënyrë të pabesueshme heq kilogramët e tepërt. Për këtë recetë ka folur në mënyrë publike dhe ka treguar se si duhet përgatitur. Përparësia e kësaj recete është se mund të humbni në peshë më lehtë dhe më shpejt

PËRBËRËSIT: * një gotë lëng rrushi * një lugë mjaltë * dy lugë uthull molle Përgatitja: Përzieni të gjithë përbërësit së bashku dhe lëngun e përgatitur e konsumoni gjysmë orë para secilës shujtë. Kjo pije shkrin yndyrat dhe dhjamin e tepërt në afat rekord, derisa ju do të mbeteni të mahnitur dhe të lumtur me rezultatin që do ta arrini,transmeton gazeta Kosova Sot.