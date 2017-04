Muhamet Zekiri: Njerëzit me maska ishin me radiolidhje të komanduar nga Çavkovi

Muhamed Zekiri i LSDM-së sonte në Click Plus në Tv21 u shpreh se personat me maska që kanë hyrë në Kuvend kanë qenë njerëz të policisë dhe kanë qenë me radiolidhje.

“Ata me maska disa janë pjesë të policisë, disa kriminel, ishin me radiolidhje dhe urdhërat i kanë marrë nga Çavkovki” u shpreh Zekiri.