Nesër në mbarë Kosovën Grevë 24 orëshe në shëndetësi!

Siç bën të ditur Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës gjatë kësaj kohe do të punojë vetëm njësia me rëndësi vitale.“Me këtë rast kërkojë nga populli mirëkuptim, greva jonë përveç kërkesave për përmirësim dhe rritjen e mirëqenies së punëtorëve shëndetësorë ka të bëjë edhe me përmirësimin e cilësisë të shërbimit ndaj popullatës tonë”.

“E lus opinionin e përgjithshëm që të na mirëkuptoj dhe ditën e Grevës mos të paraqitën ata që nuk kanë nevojë urgjentë për shërbime shëndetësorë”, bën të ditur kjo sindikatë.