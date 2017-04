“Nxënësit me URDHER në mitingun e PS, shkolla i dha pushim të nesërmen”

Ish-kryeministri Sali Berisha përmes një mesazhi që ka mbërritur në Facebook-un e tij, denoncon mënyrën se si janë thirrur nxënësit e gjimanzeve në takimin e para disa ditëve të Partisë Socialiste në sheshin “Skënderbej” me të rinjtë që votojnë për herë të parë.

Sipas denoncimit nga një ish-oficer policie, anëtarët e FRESSH kanë marrë nga sekretaritë e shkollave numrat e celularëve të të gjithë nxënësve të klasave të treta të gjimnazeve, për t’i urdhëruar që të merrnin pjesë në takimin në Tiranë.

Sipas deputetit demokrat, pasi të merrnin pjesë në miting, nxënësve u është premtuar nga drejtoria e shkollave se ditën e nesërme do ta merrnin pushim.

Berisha ka bërë publik edhe numrin nga i cili i janë bërë telefonatat nxënësve të gjimnazeve.

Denoncimi në Fb e Sali Berishës

Qytetaret dixhital denoncojne:

-0694534262 si nr e telefonit qe urdheronte nxenesit e klasave te treta te gjimnazeve per pjesemarrje ne mitingun me lente ne gropen e sheshit Skenderbej te Edvinit! -Sekretarite e shkollave, ne kundershtim me çdo rregull dhe ligj iu japin Fresshit nr e celulareve te nxenesve te klasave te treta te gjimnazeve! -Drejtorite e shkollave iu premtojne pushim te nesermen aryre qe do marrin pjese ne mitingun me lente ne gropen e sheshit Skenderbej.

Kjo eshte fushata e pranveres se vetmise se thelle! Pranvera e rrokullisjes se madhe te regjimit te banditokracise! Sb

“Pershendetie Z. BERISHA jam ish oficer policie. Po ju informoj dje takova nje mikun tim familjare i cili e ka vajzen tek shkolla petronini i cili me tha qe e kishin marre ne telefon vajzen dhe i kishin thene duhet te dalesh ne mitigun e Edi Rames. Numrat e telefonit te nxenesve i kishin marre ne sekretarin e shkolles pasi nxenesit kan plotesuar disa formular ku kane te shenuar dhe numrin e telefonit. Ky eshte numri i telefonit qe njerez te PS kane marre nxenesit duke ju bere preson 0694534262

Nderkohe qe paska filluar fushata elektorale, ku nje ish minister ofendon kedo qe nuk eshte me PS si injorant, e nje ministre kerkon ndryshimin (ia kerkon Rames kete), nxenesit e shkollave te mesme jane detyruar te shkojne ne takim dhe kush shkon ne takim ka pushim neser. Nje denoncim qe me erdhi nga nje gjimnazist i Tiranes! Cdo gje ne funksion te pushtetit dhe shkollat, nxenesit e mesuesit! Fatkeqesi me regji qendrore!”