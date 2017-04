Paralajmërimi i deputeti rus: Britania do të fshihej nga faqja e dheut, në një luftë bërthamore

Deputet rus, Franz Klintsevixh ka paralajmëruar se Britania e Madhe do të fshihej nga sipërfaqja e Tokës, nëse do të ndodhte një luftë bërthamore.

Klintsevixh, një ish-kolonel, i është përgjigjur komenteve nga Sekretari i Mbrojtjes britanik Michael Fallon, i cili tha: Në rrethanat më ekstreme, e kemi bërë shumë të qartë se nuk mund t’i përdorni armët bërthamore.

Ai shtoi se nëse do ndodhte diçka e tillë, duke qenë një shtet me sipërfaqe të vogël, do zhdukej tërësisht nga faqja e dheut, raporton “The Independent”.