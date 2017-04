Putin: Mund të kemi të tjera sulme kimike të rreme për të diskredituar Assad

Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se Rusia ka informacion se Shtetet e Bashkuara do të nisin sulme të tjera me raketa në Siri dhe se kanë gjithashtu në plan të kryejnë sulme të tjera të rreme me armë kimike për të diskredituar autoritetet e vendit.

Putin, duke folur përkrah Presidentit italian Sergio Mattarella që po e vizitonte në Moskë, tha se Rusia toleronte kritikat e Perëndimit për rolin e saj në Siri por shpresonte që ato të zbuteshin. “Kemi informacion se të tjera provokime po përgatiten … në vende të tjera të Sirisë duke përfshirë dhe jugun e Damaskut, për të akuzuar qeverinë se po përdor armë kimike”, tha Putin, pa ofruar prova konkrete për deklaratat.