Reagon edhe ambasada turke në Maqedoni rreth ngjarjeve në Kuvend

Në lidhje me ngjarjet në Kuvend ka reaguar edhe ambasadorja e Republikës së Turqisë Tooley Erkal Kara, trasmeton Gazeta Express.

“Me Maqedoninë me të cilën kemi pasur gjithmonë marrëdhënie miqësore që nga dita e pavarësimit të saj, Ne si republikë e Turqisë, nga afër po i ndjekim ngjarjet e brendshme politike që kanë ndodhur pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Me keqardhje kupruam se deri në ditën e sotme akoma nuk mund të formohet qeveria dhe vendi gjendet një kohë të gjatë në krizë të thellë politike.

Ndjejmë shqetësim të thellë nga ngjarjet që ndodhën sot dhe të cilat janë ende evidente, pas zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit. Me çka pjesëmarrësit e protestës me forcë hynë në Kuvend dhe i lënduan disa nga deputetët, kjo nuk përkon me vlerat demokratike që Maqedonia i ka pranuar. Në këtë kuadër presim që autoritetet përkatëse të Maqedonisë të marrë kontrollin dhe të sigurojë parase gjithash deputetët dhe gazetarët që janë në Parlament. Ne shpresojmë se do të vazhdojë i njëjti qëndrim i komunitetit turk në Maqedoni, i cila nuk ka ndërhyrë në protestat që kanë qenë të pranishme për një kohë të gjatë. Ne i sugjerojmë qytetarët tani në Shkup, që përserisa situata nuk merren në kontroll, ata të mos i afrohen Kuvendit dhe rrethinës së saj.

Duke dëshiruar që ngjarje të këtilla të mos përsëriten në Maqedoninë miqësore, ky hendek politik të reduktohet sa më shpejtë si dhe dëshirojmë sjhërim të shpejtë te te gjithë të lënduarëve në ditën e sotme”, thuhet në reagimin e ambasadores turke në Maqedoni.