Reperi i njohur po bëhet baba pa dëshirë!

Drake mesa duket do të bëhet baba, por jo në mënyrën që ai do të dëshironte. Nëse mendonit se identiteti i nënës së fëmijës nuk dihej, gaboheni.

Ajo është një modele Instagrami, quhet Layla Lace (Laquana) dhe është pikërisht personi që ka dhënë fillimisht këtë lajm.Layla ka postuar në rrjetet sociale bisedën me Drake, ndërkohë që më pas e ka bërë private adresën e saj. Edhe pse ajo nuk i ka postuar, sajti MTO News ka siguruar fotot e testit të shtatzënisë së modeles, test i cili është bërë me 17 prill.

Kjo është një çmenduri, ndërkohë që Drake është përfolur të jetë në një lidhje me Jorja Smisht, lokalisten në albumin e tij.