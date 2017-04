Rrezikohen pagat dhe pensionet në Maqedoni (Video)

Nuk mund të bëhet rishikim, e as shteti të merr borxh jashtë vendit, që do të thotë se duhet të ketë mospagesa nga buxheti, shkurtime nga buxheti. Do të fillojnë me disa gjëra të vogla, ja tani ka vonesa dhe kërkojnë pretekst për subvencionet, por para nuk ka. Mendoj se deri në vjeshtë do të arrijnë në atë nivel ku nuk do të ketë të holla as për pensione, e nëse ka për pensione nuk do të ketë për transferime sociale, rroga për administratën ose nevoja të tjera – tha profesor universitar, Vanço UZUNOV.