SHBA e kërcënon Korenë Veriore: Shpatën e kemi gati

Pence, i veshur me xhaketë të gjelbër ushtarake, tha në bordin e aeroplanmbajtësit “USS Ronald Reagan” se Administrata e presidentit Trump do të vazhdojë të punojë me zell me aleatët e vet, si Japonia, Kina dhe fuqitë e tjera globale për të bërë presion diplomatik dhe ekonomik ndaj Koresë Veriore, transmeton Express.

Ai u tha lundruesve amerikanë se “siç të gjithë ju e dini, gatishmëria është çelësi”.

“Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë do të kërkojnë paqe, por nën administrimin e presidentit Trump, mburoja bën roje dhe shpata qëndron në gatishmëri“, tha Pence para 2.500 lundruesve amerikanë në bazën detare amerikane në Tokio. /Express/