Sheshel: Me Rusinë në Shtator do të marrim Kosovën

Kryetari i Partisë Radikale Serbe (SRS), Vojisllav Sheshel, i cili është kandidat për zgjedhjet presidenciale në Serbi ka thënë se nëse ai zgjidhet President do të afrojë sa më shumë Serbinë me Rusinë dhe do ta largojë atë nga BE.

“Rusia po kthehet në Ballkan, kurse BE-ja, si gjithmonë, do të kërkojë nga Serbia që ta njohë Kosovën, nëshkëmbim të anëtarësimit në BE. Por, Serbia këtë nuk guxon ta bëjë këtë, asnjëherë”, ka thënë Sheshel, të shtunën, në një tubim zgjedhor në Beograd.



Ai ka theksduar se Serbia mund “t’i kthejë” Kosovën, Republikën Serbe dhe Malin e Zi, me integrimin e Serbisë me Rusinë.