A Nigerian woman holds a baby girl as the baby's mother, Mariam, is resting next to her other child, two-year old Benjamin aboard the former fishing trawler Golfo Azzurro about thirty-two hours after their rescue by Spanish NGO Proactiva Open Arms, in central Mediterranean Sea, off the Libyan coast April 2, 2017. REUTERS/Yannis Behrakis

Shpëtohet foshnja 4-ditëshe në Mesdhe (Foto) Një foshnje katër-muajsh ishte njëri nga 480 emigrantët e shpëtuar nga anijet humanitare dje gjatë operacioneve të kërkim-shpëtimit në Detin Mesdhe.

Foshnja ishte në njërën nga dy anijet e gomës të cilat po bartnin mbi 200 emigrantë nga Afrika Veriore dhe Qendrore, Sri Lanka dhe Jemeni, transmeton Express. Operacioni i shpëtimit u krye nga organizata joqeveritare spanjolle “Proactiva Open arms” dhe zgjati plot tri orë. Share Facebook

