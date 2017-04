Shumica parlamentare mund ta formojë qeverinë, duhet vetëm më shumë vullnet

Kuvendi tani më ka një shumicë parlamentare që përbëhet nga social demokratët e Zoran Zaevit dhe dy partive shqiptare, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët…

Në anën tjetër VMRO-DPMNE-ja e Nikolla Gruevskit thotë se me të gjitha forcat që ka në dispozicion do të pengojë ugjedhjen e kryetarit të parlamentit, me qëllim të parandalimit të, siç thonë ata, Platformës nga Tirana, e cila po tenton që ta rrënojë unitaritetin e shtetit.

Njohësit e çështjeve juridike thonë se përgjegjësi kanë edhe partitë që përbëjnë shumicën e re parlametare, të cilat janë të obliguara që të marrin masa dhe të gjejnë zgjidhje sa më të shpejtë për kapërcimin e krizës që ka kapluar vendin.

Profesori i së drejtës kushtetuese, Mesim Maksuti, për REL, thotë “Ata e kanë obligim kushtetues të formojnë institucionet e këtij shteti. Ata duhet të përfundojnë procesin e konstituimit të Kuvendit. Po ashtu me procedura parlamentare në bazë të Rregullores dhe Kushtetutës, duhet të propozohet dhe të votohet Qeveria e re. Vlerësoj se shumica parlamentare i ka të gjithë mekanizmat juridikë që të formojë Qeverinë, por mungon vullneti, pra duhet të ketë një guxim më të madh për kapërcimin e krizës”.

Një gjë të tillë për formimin sa më të shpejtë të institucioneve shetërore po kërkohet në vazhdimësi edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar