Sinani: Sela morri dy goditje

Analisti politik Arsim Sinani ka komentuar zhvillimet politike në kuadër të Aleancës për Shqiptarët.

Në profilin e tij në facebook Sinani shkruan:

“Ziadin Sela morri dy goditje pa nevojë nga Aleatët e Aleancës per shqiptarët. I pari Vesel Memedi i hoqi nallet dhe e përqafoi kryeplakun(Ali Ahmetin). I dyti Gezim Ozdreni i hoqi papuçet dhe po kthehet n’prehën të komandantit (Ali Ahmeti). Vaj medet cfare aleatësh njëri me nalle, tjetri me papuçe, pa marr pushtet cfare veprime amatoreske PO bëjnë”, shkruan Sinani.