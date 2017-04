Skandaloze: Gazmend Rama këndon në dasma shqiptare, babai dhe axha i tij akuzohen për krime ndaj shqiptarëve! (Dokument)

Sipas një dokumenti të siguruar nga Botapress, babai dhe axha i këngëtarit Gazmend Rama akuzohen për bashkëpunim në vrasjet e kryera në fshatin më 11.05.1999 në fshatin Bllagaje – Arrishte, konkretisht për vrasjen e te ndjerit Mustafë Sadiku.Në absuditetin tonë ndodhin edhe gjëra të tilla. Këngëtari Gazmend Rama i cili këndon kryesisht këngë tallava me melodi kryesisht rome, është një ndër këngëtarët që preferohet edhe nga shqiptarët. Madje ai ftohet edhe në dasma shqiptare. Këndon edhe këngë për dëshmorët dhe heronjtë e UÇK-së.



Madje këndon këngë edhe për Adem Jasharin.Por burime nga Peja bëjnë të ditur se familjarë të këtij këngëtari, më konkretisht babai dhe axha I tij dyshohet se kanë bashkëpunuar me paramilitarët serbë dhe se kanë kryer edhe krime ndaj shqiptarëve.Familjarë shqiptarë nga Peja madje që në kohën e UNMIK-ut kanë ofruar dëshmi për përfshirjen e Mustafë Halil Rama (mixha i Gazmend Ramës), Qerim Rama (baba i Gazmend Ramës) dyshohen se kanë bërë në krime lufte ndaj shqiptarëv.Sipas një kallëzimi penal të familjes Sadiku, të cilin e ka siguruar Botapress, këta dy persona bashkë me militarët serbë Dragoljub Janiqijeviq, Danillo Janiqijeviq dhe bashkëpunëtorit e sigurimit serb Smjal Berisha kanë kryer krime në fshatin Pavlan të Pejës dhe kanë vrarë Mustafë Sadikun.Sipas këtij kallëzimi penal dhe dëshmisë së familjes Sadiku, vrasja e familjarit të tyre Mustafë Sadikut, është kryer më 11.05.1999 në fshatin Bllagaje – Arrishte, në oborrin e shtëpisë.Familja Sadiku ka siguruar edhe dëshmitarët e kësaj masakre dhe këtë kallëzim penal e kanë dërguar në Departamentin e Drejtësisë për krime luftë të UNMIK-ut por prej atëherë nuk është bërë asnjë hetim.