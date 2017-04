Tentativë për vetëvrasje në familjen Kardashian

Promoja e “Keeping Up With The Kardashians” ka shfaqur 8 oficerë policie tek shtëpia e 30-vjeçarit pas një video të postuar në “Snapchat” ku Rob shihej se po kalonte një krizë nervore.

Episodi tregon momentin kur Rob arriti në shtëpi dhe zbuloi se Chyna e kishte braktisur atë dhe ishte larguar së bashku me vajzën e sapoardhur në jetë, Dream.“Rob po ndante mendimet dhe ndjenjat në “Snapchat” dhe ky veprim nuk është pjesë e karakterit të Rob”- kujton Kris në klipin e publikuar. Edhe pse i dashuri i Kris, Corey Gamble kishte shkuar menjëherë për të parë gjendjen e Rob, policia kishte mbërritur para tij. Gamble shpjegon se për njerëzit që nuk e njohin Rob, ajo video nënkuptonte se ai do të vriste vetën për shkak gjendjes së rënduar psikologjike që po kalonte.