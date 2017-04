Tragjedi detare afër Dubrovnikut, ka edhe të vdekur

Dy veta kanë vdekur, dy të lënduar janë dërguar në spital, ndërsa 5 persona të tjerë janë zhdukur në ujërat e akvatoriumit të Dubrovnikut, njofton agjencia e lajmeve INA.

Ata po kërkohen në kanalin Koloçep afër Dubrovnikut pasi janë përplasur anija e Kapitenerisë së Dubrovnikut dhe një gomone në të cilën kanë qënë 9 persona- punëtor hotelierik që këtheheshin nga puna.

Në komunikatën e Ministrisë së transportit, infrastrukturës dhe detarisë së Kroacisë, bëhet e ditur se anija zyrtare e Kapitenerisë së Dubrovnikut “Dançe”, ditën e martë, më 25 prill, rreth orës 21.20 minuta, është përplasur në kanalin Koloçep, me një gomone me targa të panjohura, në të cilën kanë qënë 9 punëtorë hotelierik, shtetas kroat, të cilët këtheheshin nga puna.

Anija e Kapitenerisë është nisur për ndihmë dhe transport urgjent mjekësor

Tragjedia detare ka ndodhur në momentin kur anija zyrtare e Kapitenerisë së Dubrovnikut është nisur në një akcion urgjent mjekësor, për të transportuar një pacient të sëmurë në ishullin Mlet. Me atë rast është përplasur me gomonen e pa ndriçuar, pa drita sinjalizimi, dhe drita navigacioni, që as radari nuk e ka regjistruar, në të ciliën kanë qënë 9 persona. Dy veta kanë gjetur vdekjen, dy të tjerë janë hospitalizuar në spitalin e Dubrovnikut, ndërsa 5 persona janë zhdukur dhe janë në kërkim intensive- ka deklaruar kapiteni i Kapitenerisë së Dubrovnikut Mato Kerkez