Ukë Rugova kandidat favorit për Prishtinën i LDK-së në kryeqytet!?

Si duket gara për Prishtinën sa vjen dhe forcohet, por bëhet edhe shumë më dinamike edhe brenda subjekteve politike në Kosovë, në mënyrë të veçantë në LDK. Gara është më e bujshme pasi që kjo parti në vazhdimësi që nga pas lufta ka qeverisur bindshëm me Prishtinën, përveç në mandatin aktual. Kjo bën që lufta brenda partisë dhe e elektoratit të saj në kryeqytet për të pasur kandidatin e duhur është e jashtëzakonshme.

Derisa një pjesë e kandidatëve brenda LDK-së që deri më tani janë bërë të ditur në media apo edhe nga persona që kanë shprehur vetë ambicie, një nismë krejt tjetër vjen nga baza e degëve, përkatësisht nëndegëve të LDK-së në Prishtinë. Burime të mediave marrin vesh se një grup aktivistësh të nëndegëve të Qendrës, Dardanisë dhe Ulpianes kanë filluar takime intensive që djali i presidentit historik Ibrahim Rugova, Ukë Rugova të jetë kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës.

Njëri nga ta në mënyrë të mllefosur u shpreh që arsyeja pse ne jemi mbledhur dhe kemi marrë këtë iniciativë është se në strukturat e LDK-së ende nuk është diskutuar hapur për kandidatin e mundshëm për Prishtinën. “Të gjithë këta emra që janë në ‘qarkullim’ janë dëshira të vëtë kandidatëve që shfrytëzojnë afrin me kryeministrin Isa Mustafa dhe plasojnë emrat e tyre se gjoja baza e degëve të LDK-së, ështe duke i kërkuar për tu kandiduar. Kjo nuk është e vërtetë, pasi që nëse baza do të pyetej asnjë nga ata emra nuk do të merrte bekimin tonë. Prandaj ne kemi marrë këtë nisme sepse besojmë që elektorati i Prishtinës në mënyrë unanime do ta mbështeste Ukë Rugovën”, thotë ky zyrtar i LDK-së në kryeqytet.