Madje në pres konferencën e sotme në Parlamentin e Maqedonisë, Zoran Zaev nga LSDM ka theksuar se ajo që është pranuar nga VMRO-DPMNE është pranuar edhe nga ne, përveç siç tha, “punës së PSP-së që VMRO-DPMNE nuk e ka pranuar”.

“Asgjë më shumë nuk do varet nga individë. As nga Nikolla Gruevski, as nga Zoran Zaevi…Do të bashkëpunojmë me opizitën e ardhshme”, ka shtuar Zaev.