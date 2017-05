Ahmeti në takim me Zaevin, pritet arritja e Ziadin Selës

Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti momentalisht gjendet në ketë takim pune me mandatarin Zoran Zaev në selinë e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, mëson portali Plusinfo nga burime të BDI-së.

Ahmeti para mandatarit do t’i elaborojë propozimet e BDI-së për ministra, por do të bisedohet edhe për kandidatët eventualë të LSSDM-së. takimit pritet që t’i bashkohet edhe Ziadin Sela, lideri i LR-PDSH-së dhe Aleancës për Shqiptarët, e cila do të jetë pjesë e koalicionit qeveritar.

Donte mbledhje të jashtëzakonshme do të mbajë Këshilli Qendror i LSDM-së për të shqyrtuar rrjedhën e negociatave dhe hapat përfundimtarë rreth formimit të Qeverisë. Pak më parë, LSDM kumtoi se Lëvizja Besa ka refuzuar pjesëmarrjen në Qeveri.