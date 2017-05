Aktoren e zbulon era (Foto)

Artistja daneze Connie Nielsen me durim ishte duke shpërndarë autografe fansave të vet në Nju Jork. E veshur në mënyrë serioze, ylli i “Gladiatorit” as nuk ka ëndërruar se çfarë do të ndodhë vetëm për një sekondë.

Derisa nënshkruante autografe dhe fotografohej me adhuruesit para studios për ku nxitohej për xhirim, Connie përjetojë një “fatkeqësi të vogël”.

E veshur me një fustan të përthekuar deri në fyt nuk parashikoi se era mund t’i shkaktojë rrëmujë, ia ngriti pjesën e prapme të fustanit.

Dhe…. ia zbuloi të gjitha…