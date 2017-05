Aliu: Lëvizja BESA duhet të merë përgjegjësitë në qeverisje !

Është e drejtë legjitime e çdo subjekti politik në organet e sajë statutare të merë vendimet politike për çështje të caktuara. Por gjithashtu është e drejtë e opinionit të ketë qasjet lidhur me një çështje të caktuar . Andaj , negociatat në stilin në mëngjes hyjmë, në mesditë nuk hyjmë në mbrëmje shohim nesër e rënojnë seriozitetin dhe mënyrën e funksionimit të partisë. Lëvizja Besa ishte e para që pa hezitim tha se do të deponojmë nëshkrimet që Zoran Zaev të mundë të merë mandatin. Andaj edhe për pjesmarjen në qeverisje duhet të jetë koncize dhe e drejtpërdrejtë kuptohet duke u bazuar në analiza të thukta. Pra, ndaj mendimin se jamë shumë arësye që Lëvizja Besa të mbetet në opozitë por gjithashtu janë shumë arësye që LB të merë pjesë në qeverisje. Çfardo qëndrimi të merë besoj se kundërefekti do të jetë i barabartë qoftë pro e qoft kundër pjesmarjes. Por rrethanat dhe momentumi politik detrminojnë nevojën që kjo parti të merë pjes në qeveri ,me këte do të tregojë gadishmërinë për marje të përgjegjësive. Kjo gadishmëri do të rreflektojë në imazhin e partisë tek faktori ndërkombëtare, mbase edhe brenda qeverisë ka njëherë mund të jeshë ZË kritik i drejtpërdrejtë. Raporti i numrave e bënë që LB-ja herë pas here të mbështesë qeverinë edhe sikur të mbetet jashta sajë. Fundja, janë vetë partitë që vendosin për veprimet e tyre, me këtë qasje timen gjithsesi se nuk do ti atakojë për pjesmarje në qeveri, por për ate sesi do të qeverisin kritika do tju drejtojë në kohë të duhur dhe në stil të veçantë !

Nga Qenan Aliu