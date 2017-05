Anulohet fluturimi nga Ohri drejt Zyrihut,shkak dritarja e pilotit?

Dhjetra udhëtar që sot do të duheshin të udhëtojnë nga Aeroporti i Ohrit, në drejtim të Zyrihut nuk kanë mundur të udhëtojnë dhe të njëjtëve u është thënë se do të udhëtojnë gjatë ditës së diel .Sic bëjnë të ditur udhëtarët që kontaktuan Strugalajm avioni i kompanisë që ishte nisur nga Zyrihu cili do të duheshte të riktheheshte me udhëtarët nga Ohri është kthyer në mes të itinerarit pasi sipas tyre ‘’dritarja’’në kabinën e pilotit ishte plasur gjë që e kishte detyruar pilotin të bëj prapaktheu në Zvicër.

