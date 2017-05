Arrestime, shuplaka, shtyrje e përplasje për tokë: Pasagjerët e nervozuar konfrontohen me policinë, pasi u anulohen fluturimet (Foto/Video)

Disa pasagjerë të nervozuar që fluturimi ishte shtyrë, kishin shfryrë gjithë mllefin e tyre në policinë që po mbanin rend dhe qetësi në aeroportin ndërkombëtar Fort Lauderdale të Miami, SHBA.

Disa pasagjerë janë arrestuar derisa po konfrontoheshin me forcat e rendit, të cilët u bën të dhunshëm kur e kuptuan që 11 fluturime të aviokompanisë Spirit Airlines janë shtyrë, transmeton Koha.

Një grup pasagjerësh që ishin përplasur me policinë, ishin nervoz pasi që në momentin e fundit u është kumtuar lajmin se do të humbin fluturimin, dhe nuk do të mund të jenë prezent në ceremoninë e diplomimit.

Në videot e postuar më poshtë mund të shihen pasagjerët duke u konfrontuar me policinë, madje duke mos hezituar edhe t’i sulmojnë në disa momente.