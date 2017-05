Bashkimi Demokratik për Integrim sonte është duke mbajtur mbledhjen e Kryesisë Qendrore ku duhet të caktohen emrat e ministrave për qeverinë e ardhshme, shkruan Telegrafi Maqedoni.

Në qeveri BDI pritet të përfaqësohet me emra të njejtë siç ishte edhe në qeverisjen e mëparshme me LSDM-në por edhe do të kombinojë me emra tjerë nga qeverisja me OBRM-PDUKM-në.

Në selinë blu është edhe ekipi nga LSDM-ja që janë mandatarë për qeverinë që thuhet se do të jetë reformatore.