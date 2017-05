Beckham sfidon veten edhe në aktrim, filmin do ta shohim edhe në Cineplexx! (Video)

Ish futbollisti David Beckham do ta sprovoj veten edhe në rolin e aktorit.

Ai do të jetë pjesë e filmit “King Arthur: Legend of the Sword”.

Ky do të jetë roli i parë i 41-vjeçarit i cili ka deklaruar se do të vazhdojë me aktrim edhe në të ardhmen.

Filmi do të mund ta shohim gjatë këtij muaji, premiera botërore është më 11 maj, ku të njëjtin ditë filmi do të shfaqet edhe në kinemanë Cineplexx të Prishtinës.