Bilall Kasami;Talat Xhaferi u zgjoth pa aminin e Lëvizjes Besa

Kryetari I lëvizjes Besa pas pak në emisionin CLICK PLUS deklaroi se me datë 27 Prill nuk votuam zgjedhjen e kryeparlamentarit Talat Xhaferi ,sepse për kandidaturën e tij nuk u pyet Lëvizja Besa pork y ishte vendim në mes të LSDM dhe BDI .Ne kishim kandidat më të mirë .

Sot kan filluar bisedimet për formimin e qeverisë ,dhe ne kërkojmë që të jemi partner I barabartë duke kushtëzuar pjesmarjen tonë në këtë qeveri vetëm nëse jemi të barabartë në ndarjen e posteve ku bënë pjesë edhe vendi I kryeparlamentarit .Ai theksoi se do të kërkojë që në vend të Talat Xhaferit të zgjidhet në kuadër nga Lëvizja Besa ,kurse ndarja e posteve në parlament ,qeveri dhe ekzekutiv të bëhet në mënyrë të barabartë duke aluduar ne partine e Ali Ahmetit.

Nga kjo interviste e Bilall Kasamit bien te gjitha matematikat per numrin e ministrive qe do te mer BDI dhe LR-PDSH, kuptohet nese Levizja Besa do te jete pjese e qeverise se re.