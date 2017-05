Biseda të përgjuara për skenarin serb në Maqedoni, ja kush janë protagonistët (FOTO)

Siç mësohet nga ky portal, bisedat e Zhivaljeviqit janë bërë me gazetarin dhe deputetin e SNS Miroslav Llazanski dhe liderin e Partisë Demokratike Serbe në Maqedoni, Ivan Stoilkoviq, transmeton INA.

Në këto bisedime qartësohet se ata kanë bashkëpunuar shumë mirë dhe vazhdimisht kanë qenë në komunikim. Njëri prej tyre ka lobuar që Llazanski të takohet me Gruevskin dhe pas kësaj vjen një tekst patriotik i këtij gazetari të luftës, që ishte pjesë e krimeve serbe në Bosnjë, Kroaci dhe Kosovë. Shkrimi i tij ishte se Maqedonia rrezikohet nga shqiptarët. Sipas Krik, prania e këtij agjenti në Maqedoni kishte për qëllim destabilizimin e vendit, ndërsa ai bashkëvepronte me Stoilkoviqin që ishte pjesë e koalicionit me VMRO-DPMNE.