Borxhi i sotëm i Maqedonisë me dhjetëra miliona euro

Sot Maqedonia ka paraparë të merr borxh të ri nëpërmjet nxjerrjes në treg të letrave me vlerë, me çka do të ofrohen letra me vlerë gjashtë mujor, njëvjeçar dhe dy vjeçar, si dhe fletë obligacion 15 vjeçar, me mbi 49 milionë euro,

Deri në fund të muajit janë paraparë edhe dy ankande të letrave me vlerë, ndërsa vlera e përgjithshme e borxhit të Qeverisë për këtë muaj është rreth 70 milion euro. Momentalisht, borxhi publik, sipas Ministrisë së Financave është rreth 4 miliard e 800 milionë euro. Sipas numërores për borxh publik, ajo shumë është mbi pesë miliardë euro, përkatësisht çdo qytetar është në borxh rreth 2500 euro.